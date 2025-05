Basket | Dame Sarr ufficiale l’approdo a Duke in NCAA

Dame Sarr, talento originario di Oderzo, ha ufficialmente scelto il suo futuro cestistico: afferma il suo approdo a Duke, una delle università più prestigiose negli USA. Dopo aver valutato diverse opzioni, tra cui Kansas, il classe 2006 ha optato per Durham, attirato dalla filosofia e dalle opportunità offerte dal Blue Devils per proseguire la sua carriera nel basket NCAA.

Alla fine Dame Sarr ha scelto. Ecco che il classe 2006 di Oderzo andrà a Duke, una delle più famose università per chiunque voglia prendere in mano il proprio percorso cestistico oltreoceano. A Durham gli argomenti sono stati più convincenti rispetto a quelli di Kansas, apparsa l’unica rivale nelle ultime settimane più di Oregon e North Carolina. L’annuncio arriva tramite l’account Instagram del giocatore, che appare destinato a giocare un’unica stagione con l’ateneo prima di fare il balzo nella NBA. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Dame Sarr, ufficiale l’approdo a Duke in NCAA

