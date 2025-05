Basket A2 | Livorno vince i playout e raggiunge la salvezza festa dei tifosi

Il basket A2 di Livorno ottiene la salvezza vincendo i playout, regalando una grande festa ai tifosi. La sfida si è giocata al Palazzetto di La Spezia, dopo la squalifica del campo labronico per intemperanze dei tifosi contro gli arbitri. Un risultato importante che segna una nuova serenità per la squadra e il pubblico.

La partita si è giocata al palazzetto di La Spezia dopo la squalifica del campo labronico per intemperanze dei tifosi contro gli arbitri

