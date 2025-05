Barcellona Jorge Mendes | "Presto il rinnovo di Lamine Yamal E' il migliore al mondo l'unico che può vincere il Pallone d'Oro"

Il Barcellona prosegue la sua strategia di mercato, con rinnovi importanti come quelli di Raphinha e di Lamine Yamal, considerato il migliore al mondo e il possibile futuro Pallone d’Oro. Jorge Mendes gioca un ruolo chiave in queste operazioni, mentre il club catalana dimostra ambizione e determinazione a rafforzarsi per competere ai massimi livelli.

Il Barcellona non si ferma e porta avanti manovre pesanti sul mercato: ufficiale il rinnovo di Raphinha e anche il prolungamento di contratto. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Deco deluso: «Inter Barcellona? Siamo usciti dalla Champions per questo»

Deco, il direttore sportivo del Barcellona, ha espresso la sua delusione dopo l'improvvisa eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter.

