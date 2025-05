Avellino folla in processione per Santa Rita Nargi | Incredibile l’amore degli avellinesi

Ad Avellino, le strade del centro si sono animate con una folla devota in processione per Santa Rita. Un evento che ogni anno unisce la comunità, testimoniando l’amore e la fede degli avellinesi. Tra passi lenti, sguardi intensi e mani congiunte, la processione rinnova un sentimento profondo, simbolo di speranza e devozione per la patrona delle cause impossibili.

Ad Avellino, oggi, le strade del centro si sono riempite di passi lenti, di sguardi rivolti in avanti e di mani congiunte. La processione in onore di Santa Rita, patrona delle cause impossibili, ha attraversato la città come ogni anno, portando con sé un sentimento che – al di là del rito –.

