Autopromotec 60 anni per l’auto

Autopromotec, il Salone Internazionale dell’Assistenza Auto, celebra 60 anni all’insegna dell’innovazione. Tornato a Bologna, il evento mette in evidenza le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale, sottolineando come “il futuro sia adesso”. Renzo Servadei, amministratore delegato, approfondisce le prospettive dell’automotive, confermando che l’evoluzione del settore passa attraverso innovazioni che determinano il presente e plasmano il domani.

Il salone internazionale dell'assistenza auto è tornato alla fiera di Bologna con tante novità, guardando alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale perché "il futuro è adesso". A raccontare la biennale, l'amministratore delegato Renzo Servadei, tra prospettive dell'automotive e una certezza: Autopromotec nel 2027 sarà ancora sotto le Due Torri.

