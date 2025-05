Auto come ariete contro il Conad | Danni per migliaia di euro

Nella notte tra martedì e mercoledì, quattro malviventi a bordo di una Panda rubata hanno sfondato la porta in vetro del Conad City di via Spontini, causando danni per migliaia di euro. Dopo aver abbandonato l’auto davanti al supermercato, sono fuggiti con un’altra vettura, lasciando dietro paura e distruzione in zona San Paolo.

A bordo di una Panda rubata, quattro malviventi hanno sfondato in retromarcia la porta in vetro del Conad City di via Spontini, in zona San Paolo, per poi abbandonare l’auto davanti al supermercato e scappare con un’altra vettura. E’ successo nella notte fra martedì e mercoledì, per la precisione alle 4, quando un passante – accortosi di quanto stava accadendo – ha immediatamente chiamato i Carabinieri. L’arrivo delle forze dell’ordine e del metronotte ha costretto i delinquenti – tutti con il volto coperto – alla fuga, senza che questi avessero la possibilità di restare all’interno del supermercato il tempo sufficiente per rubare chissà che cosa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto come ariete contro il Conad: "Danni per migliaia di euro"

Contenuti che potrebbero interessarti

San Marco, lancia pietre contro le auto parcheggiate e aggredisce i poliziotti: arrestato

Un 36enne di origine gambiana è stato arrestato l'11 maggio dopo aver lanciato pietre contro auto parcheggiate e aggredito poliziotti.

Travolta da un’auto in via Buozzi, gli amici di Sara Marzolino: “Lottava da sempre contro le ingiustizie”

La scomparsa di una giovane promessa reggiana ha colpito profondamente la comunità di Reggio Emilia. A soli ventidue anni, il suo volto familiare e il suo spirito vivace hanno lasciato un segno indelebile.

Auto si schianta contro il new jersey e si capovolge: donna ferita sulla E45

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 17 maggio 2025, lungo la E45 a Città di Castello. Un'auto, sbandando e senza coinvolgere altri veicoli, si è schiantata contro il new jersey e si è capovolta.

Cosa riportano altre fonti

Una banda ha messo a segno una spaccata al Conad di San Paolo all’alba, usando un’auto come ariete per sfondare la vetrina e compiere un furto, causando gravi danni al negozio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto come ariete contro il Conad: "Danni per migliaia di euro"

Come scrive msn.com: A bordo di una Panda rubata, quattro malviventi hanno sfondato in retromarcia la porta in vetro del Conad City ...

Auto-ariete contro la vetrata del supermercato Conad. Il nuovo colpo della banda della Panda

Riporta romatoday.it: Come lo scorso 6 aprile in una strada poco distante hanno usato una Fiat Panda come auto-ariete ed ... lanciato l'utilitaria contro l'ingresso del supermercato Conad per aprirsi un varco.

Jeep usata come ariete contro il Conad, ma i carabinieri sventano il furto

Lo riporta msn.com: Rio Saliceto Tentato furto nella notte tra domenica e lunedì alla Conad di via Goldoni ... presumibilmente rubata poche ore prima e usata come ariete per sfondare l’ingresso e agganciare ...