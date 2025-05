Aumentano gli omicidi per liti Casi triplicati specie tra i giovani

Negli ultimi mesi, in Italia si registra un aumento dei omicidi legati a litigi tra sconosciuti, soprattutto tra i giovani, mentre diminuiscono quelli volontari. L'Eures evidenzia una tendenza a due velocità nei delitti violenti, evidenziando un ruolo crescente delle liti come causa di violenza. Questa dinamica preoccupa, richiedendo attenzione e strategie di prevenzione.

AGI - Aumentano gli omicidi causati da liti tra sconosciuti e calano quelli volontari. È una tendenza a due velocità quella dei delitti violenti in Italia registrata nei primi cinque mesi dell'anno dall' Eures, istituto di ricerche economiche e sociali. Il periodo è relativamente breve ma sufficiente per accendere l'allarme rosso. Dai dati censiti, infatti, pare proprio che nelle città stia circolando una rabbia che fa sempre più vittime, specie tra i giovani. Da un anno all'altro (da gennaio a maggio) la percentuale dei delitti per risse o litigate violente è passata dall'8,9% al 22,8%: quasi triplicata. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Aumentano gli omicidi per liti. Casi triplicati, specie tra i giovani

Altri articoli sullo stesso argomento

Omofobia, aumentano a Roma e nel Lazio i casi di violenze

A Roma e nel Lazio, crescono i casi di violenze omofobiche, evidenziando una realtà preoccupante. Dalla violenza in famiglia al bullismo scolastico, i dati della Gay Help Line, alla vigilia della Giornata contro l’omotransfobia del 17 maggio, rivelano un incremento allarmante di richieste di supporto nel 2024, segnalando la diffusione di atti di intolleranza.

Libia, omicidi mirati: Tripoli azzera la milizia di al Kikli

A seguito di omicidi mirati, Tripoli ha deciso di azzerare la milizia di al Kikli. Con l'annuncio del ministero della Difesa, le lezioni sono riprese e lo stato d'emergenza è stato revocato, riportando la situazione alla normalità .

Come i fari aumentano la sicurezza stradale

I fari giocano un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale, specialmente di notte. Illuminando la carreggiata, permettono ai conducenti di vedere chiaramente gli ostacoli e rendono i veicoli visibili agli altri utenti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aumentano i femminicidi a roma nonostante il calo degli omicidi complessivi negli ultimi 40 anni

gaeta.it scrive: Il questore Roberto Massucci presenta il progetto "Anche tu puoi essere felice" a Roma, evidenziando la diminuzione degli omicidi ma l’aumento preoccupante dei femminicidi e la necessità di interventi ...

Omicidi in calo, ma aumentano i delitti dei minori

Come scrive msn.com: Gli omicidi volontari in Italia sono calati del ... al primo posto c'è l'uso di armi improprie e armi bianche (133 casi nel 2024 a fronte dei 156 nel 2023), mentre le armi da fuoco risultano ...

Aumentano gli omicidi commessi dai minorenni, perché?

Segnala msn.com: come nel caso dei tifosi di Inter e Atalanta che si sono affrontati a Bergamo; in altri sono “parole di troppo” o rivalità amorose. Omicidi commessi da minorenni quasi triplicati Se gli ...