La palestra nel verde, un tempo simbolo di salute e attività all’aria aperta, si è trasformata in una vera e propria foresta inaccessibile, con attrezzature risucchiate dalle sterpaglie. Questa situazione rende difficile riacquistare l’originario scopo di promuovere il benessere attraverso l’attività fisica, evidenziando la necessità di interventi di recupero e valorizzazione dell’area.

La palestra nel verde è diventata addirittura fin troppo "green": una foresta inaccessibile e soprattutto non più in linea con l'obiettivo per il quale era stata realizzata abbinando il recupero di un'area collinare alle azioni di promozione del benessere attraverso l'attività fisica. Nel tentativo di porre rimedio alla condizione di degrado in costante aumento il consigliere comunale del Pd Andrea Montefiori ci riprova con un'altra interpellanza rivolta a sindaco e giunta. Quel polmone verde che un tempo era utilizzato da spezzini e turisti per benefiche camminate e attività fisica versa da tempo in una condizione di totale abbandono, come sottolineato e documentato da Montefiori.

Un giovane ferrarese di 22 anni è stato arrestato domenica pomeriggio dopo aver dato in escandescenza in piazza Verdi.

Un giovane di 22 anni, originario di Ferrara, è finito in manette dopo aver creato scompiglio in piazza Verdi.

Un giovane di 22 anni è stato arrestato in piazza Verdi dopo aver scatenato il caos, danneggiando le attrezzature dell'ambulanza.

