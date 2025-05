Atterrato a Catania il primo volo diretto Delta Air Lines proveniente da New York

Questa mattina, l’aeroporto di Catania ha accolto il primo volo diretto di Delta Air Lines proveniente da New York-JFK, inaugurando una nuova tratta che collegherà quotidianamente Catania e la Sicilia orientale con la Grande Mela durante tutta l’estate. Un collegamento strategico che rafforza i legami tra Sicilia e Stati Uniti, favorendo turismo, business e scambi culturali.

È atterrato questa mattina all'aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta Air Lines proveniente da New York-Jfk, inaugurando ufficialmente la nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera Catania e la Sicilia orientale alla metropoli statunitense per tutta la stagione estiva.

