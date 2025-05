Attentato Washington Procuratrice Usa | Dovrebbe aver agito da solo

La Procuratrice Generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, ha dichiarato che l'attacco avvenuto davanti a un museo ebraico a Washington, in cui due membri dello staff dell'ambasciata israeliana sono stati gravemente feriti, dovrebbe essere stato compiuto da un singolo aggressore. L'indagine è attualmente in corso, mentre le autorità stanno esaminando i dettagli dell'attacco e le motivazioni dell'autore.

Washington, 22 mag. (askanews) - La Procuratrice Generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, davanti al museo ebraico a Washington dove due membri dello staff dell'ambasciata israeliana sono stati freddati da un uomo armato che gridava "Free Palestine", ha detto ai giornalisti che l'indagine è in corso, ma che il sospettato sembra aver agito da solo "La nostra comunità ebraica deve sentirsi al sicuro. Quello che abbiamo visto ieri sera è stato disgustoso", ha affermato Bondi, riferendosi alla sparatoria avvenuta mercoledì 21 maggio. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attentato Washington, Procuratrice Usa: "Dovrebbe aver agito da solo"

