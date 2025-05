Attentato alla sicurezza | minori provano a far deragliare i treni

Il 22 maggio 2025, a Modena, minori hanno tentato di far deragliare treni, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Probabilmente cercavano di attirare l’attenzione o suscitare emozioni tra coetanei, ma ignoravano il grave pericolo e i danni potenziali. La loro individuazione rapida ha evitato conseguenze ancora più gravi, ricordando l’importanza di vigilare e intervenire tempestivamente.

Modena, 22 maggio 2025 – Forse pensavano di suscitare ilarità o ammirazione nei coetanei. E’ incomprensibile come non si rendessero conto del pericolo in cui incorrevano ma anche dei rischi a cui sottoponevano altri ignari cittadini. Quel che è certo è che se non fossero stati individuati celermente, la situazione avrebbe potuto ben presto degenerare, provocando deragliamenti e stragi. Sono finiti nei guai alcuni ragazzini sorpresi a piazzare oggetti ingombranti di ogni tipo – addirittura un divano – sulle rotaie per poi attendere divertiti il passaggio del treno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attentato alla sicurezza: minori provano a far deragliare i treni

