Attacco di sicari a Veracruz | morta fotografa durante campagna elettorale

Un sanguinoso attacco di sicari ha colpito la campagna elettorale di Xóchitl Tress a Veracruz, uccidendo la giornalista e fotografa Avisack Douglas. L'agguato, avvenuto nella città di Juan Rodríguez Clara, sottolinea le crescenti violenze legate alla politica in Messico, mettendo in luce i rischi affrontati dai giornalisti che operano in contesti di alta instabilità.

Un attacco di sicari con armi da fuoco contro la sede della campagna elettorale di Xóchitl Tress, candidata a sindaco di Juan Rodríguez Clara, città messicana di 40mila abitanti nello Stato orientale di Veracruz, ha provocato la morte della fotografa e giornalista Avisack Douglas, che lavorava per la candidata del partito Movimiento Ciudadano in vista delle amministrative che si celebreranno il prossimo 1 di giugno. Lo rende noto il sito Infobae, precisando che Douglas è deceduta in ospedale a causa di ferite multiple da arma da fuoco. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco di sicari a Veracruz: morta fotografa durante campagna elettorale

Una fotografa è stata assassinata nello Stato di Veracruz, Messico, mentre si trovava sul luogo di una sparatoria alla sede della campagna elettorale di Xóchitl Tress a Juan Rodríguez Clara: una giornalista ha perso la vita durante l'attacco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Messico, candidata a sindaco assassinata nello stato di Veracruz: era in diretta su Facebook

Si legge su msn.com: Ennesimo episodio di violenza politica in Messico: Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a sindaco di Texistepec, nello stato di Veracruz, per il partito al ...