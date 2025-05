Atalanta da Posch a Cuadrado | la sfida col Parma può essere l'ultima in nerazzurro

La sfida contro il Parma potrebbe essere l'ultima in nerazzurro per Posch e Cuadrado. L'ultima gara casalinga al Gewiss Stadium sarà una festa per i tifosi atalantini, pronti a riempire lo stadio e a celebrare un'altra stagione ricca di emozioni e di successi, lasciando il segno in questa avventura sportiva.

L'Atalanta si prepara per la sfida contro il Genoa con importanti aggiornamenti sui convocati. Lookman è stato inserito nella lista, mentre un giocatore è stato recuperato.

L'Atalanta prosegue i suoi allenamenti intensivi al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima sfida contro il Genoa.

Segnala gaeta.it: L’Atalanta si prepara all’ultima giornata di Serie A con il ritorno di Djimsiti e Posch in difesa, mentre Cuadrado spera nel recupero per la sfida decisiva contro il Parma.

Da ecodibergamo.it: Buone notizie in casa Atalanta per Stefan Posch in vista dell’ultima giornata di campionato, domenica 25 maggio al Gewiss (20,45) contro il Parma. Giovedì 22 l’austriaco ha lavorato parzialmente con ...