Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate | dal 29 maggio al 2 giugno ingresso con pass gratuito

Dal 29 maggio al 2 giugno, Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate, la rinnovata esposizione dedicata all’artigianato italiano e internazionale in una veste estiva. Un'occasione unica per scoprire la maestria e la creatività degli artigiani, con ingresso gratuito e pass esclusivo. Non perdere questa anteprima che celebra l’eccellenza artigiana nel cuore di Fieramilano Rho.

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per Anteprima d'Estate, la nuova vetrina sulla maestria e sulla creatività dell'artigianato italiano e mondiale in una veste estiva. Il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera è in calendario a Fieramilano Rho (strada Statale.

Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate

myPos torna protagonista ad Anteprima d'Estate, dopo il successo di Artigiano in Fiera. La fintech innovativa offre pagamenti facili, veloci e sicuri per micro, piccole e medie imprese, supportando così la crescita dell'artigianato.

Il Piemonte si conferma protagonista di Anteprima d’Estate, l’evento estivo dedicato all’artigianato di eccellenza promosso da Artigiano in Fiera.

Il Piemonte si distingue come protagonista di Anteprima d’Estate, l’evento estivo che celebra l’artigianato italiano e internazionale.

Dal 29 maggio al 2 giugno, Artigiano in Fiera presenta Anteprima d’Estate, un nuovo evento con ingresso gratuito tramite pass. L'iniziativa, che vede coinvolte 95 imprese della Lombardia, tra cui 6 da Brescia, offre tutto quello che devi sapere sulle tendenze dell'estate tramite una mostra ricca di artigianato e novità. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lo riporta milanotoday.it: A dare vita a questo innovativo format saranno oltre 800 artigiani da 50 Paesi del mondo: un'esperienza inedita per celebrare la bella stagione in un’atmosfera vivace e fresca, accompagnata da eventi ...

Lo riporta ansa.it: Scatta il conto alla rovescia per Anteprima d'Estate. Il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera è in calendario a Fieramilano Rho dove, dal 29 maggio al 2 giugno, sono attesi 760 artigiani ...

Da famigliacristiana.it: Dal 29 maggio al 2 giugno, a Fieramilano Rho, la kermesse con 760 artigiani da 50 Paesi. Il viaggio tra i prodotti artigianali dall’Italia e dal mondo si arricchisce dei sapori e delle tradizioni culi ...