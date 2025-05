Arsenal alla ricerca di una punta | ecco i due nomi in cima alla lista dei desideri di Arteta

L'Arsenal cerca una nuova punta per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Gunners hanno già due nomi in cima alla lista dei desideri di Arteta, puntando su profili affidabili per rafforzare il reparto offensivo e puntare a obiettivi importanti.

L'Arsenal è alla ricerca di una nuova punta per la stagione e i Gunners hanno messo nel mirino due profili: ecco di chi si tratta L'Arsenal è alla ricerca di un centravanti affidabile in vista della prossima stagione, e secondo quanto riportato da The Athletic attraverso il giornalista David Ornstein, la scelta sembrerebbe essersi ristretta .

Arsenal Scatena il Mercato: Sorpasso in Vista su Barcellona; Liberato: Maanum dell'Arsenal si impegna per la gloria con un nuovo contratto, punta al trionfo in Champions League.; Liberata: Maanum dell'Arsenal si impegna per la gloria con un nuovo contratto, punta al trionfo in Champions League.; Arsenal punta Leroy Sané: possibile colpo a parametro zero dal Bayern Monaco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gonçalo Ramos, futuro incerto al PSG: Arsenal e Juventus alla ricerca di una punta, possibili destinazioni

Da tuttojuve.com: Gonçalo Ramos, futuro incerto al PSG: Arsenal e Juventus alla ricerca di una punta, possibili destinazioni. Il futuro di Gonçalo Ramos al Paris Saint-Germain (PSG) è al ...

Calciomercato estero, che lista per l’Arsenal. Arteta cerca la punta e i nomi della prossima estate sono loro tre

Lo riporta informazione.it: Calciomercato estero, che lista per l’Arsenal. Arteta cerca la punta e i nomi della prossima estate sono loro tre Archiviata, seppur con fatica, la delusione dell’eliminazione in semifinale di ...

Arsenal, Arteta punta forte su Sancet: trattativa da 80 milioni

Scrive europacalcio.it: L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha individuato in Oihan Sancet il rinforzo ideale per il reparto mediano in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine al club londinese ...