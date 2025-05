arrestato il sindaco di sorrento mazzette a cena colto in flagrante

Il sindaco di Sorrento è stato arrestato durante una cena, sorpreso in flagrante mentre riceveva 6.000 euro in tangenti. L’irruzione delle forze dell’ordine ha interrotto bruscamente l’incontro, portando alla sua immediatezza detenzione. L’episodio, avvenuto martedì 20 maggio, è al centro di un’indagine dei magistrati Giuliano Schioppi e Matteo De Micheli, coordinati dal procuratore Nunzio Fra.

Una cena bruscamente interrotta dall’irruzione delle forze dell’ordine. È successo al primo cittadino di Sorrento, martedì 20 maggio, colto in flagranza di reato mentre intascava 6mila euro, Secondo i pm Giuliano Schioppi e Matteo De Micheli, coordinati dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, quei soldi erano solo una parte di una tangente pagata da un imprenditore per un appalto da oltre 4,5 milioni relativo all’affidamento della refezione scolastica. Finito in manette anche il collaboratore Francesco Di Maio, fondatore del settimanale della penisola sorrentina Agorà. 🔗Leggi su Quotidiano.net