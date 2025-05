Arrestato il segretario politico | fermato in pubblico

Oggi, Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani, è stato arrestato e condotto in Questura dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light presso la sede del partito. Un gesto di disobbedienza civile volto a sensibilizzare sul tema della legalizzazione e delle politiche sulle sostanze, suscitando ampie discussioni sul ruolo della protesta e della legge.

Nel pomeriggio di oggi, il segretario dei Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato arrestato e condotto in Questura dopo essersi autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light all'interno della sede del partito. Blengino ha voluto così compiere un gesto di disobbedienza civile contro il recente Decreto sicurezza, che ha equiparato la cannabis light — priva di effetti psicotropi — alla cannabis con THC, rendendone di fatto illegale la vendita. Fino a poche settimane fa, sottolineano i Radicali, questo prodotto era regolarmente commercializzato in numerosi esercizi e tabacchini.

Filippo Blengino fermato davanti palazzo Chigi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

