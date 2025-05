Arnaldi sbatte contro Djokovic a Ginevra Il serbo accede alle semifinali

Nel torneo di Ginevra, il cammino di Matteo Arnaldi si interrompe ai quarti di finale, sconfitto da Novak Djokovic in due set (6-4, 6-4). Il serbo, approdato alle semifinali, si conferma una minaccia sulla terra battuta svizzera. Per l’azzurro, rimangono i rimpianti di una prestazione comunque positiva, contro un avversario di altissimo livello.

Si ferma nei quarti di finale il cammino di Matteo Arnaldi nell’ATP 250 di Ginevra. Il ligure è stato sconfitto da Novak Djokovic, che si ritrova sulla terra rossa svizzera, vincendo con un doppio 6-4 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Ci sono anche dei rimpianti per l’azzurro, che si trovava avanti di un break nel secondo set (4-1), prima di subire la clamorosa rimonta dell’ex numero uno del mondo. Djokovic attende ora in semifinale il vincente del match tra l’australiano Alexey Popyrin e il britannico Cameron Norrie. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arnaldi sbatte contro Djokovic a Ginevra. Il serbo accede alle semifinali

