Arcivescovo a processo la promessa di un lavoro in Vaticano in cambio di 25mila euro

L'arcivescovo della Chiesa Vetero-Cattolica Apostolica Missionaria Veritas, Salvatore Costanzo, è accusato di intralcio alla giustizia. Avrebbe cercato di impedire a un testimone di testimoniare, promettendogli un lavoro in Vaticano e l'allontanamento dai domiciliari in cambio di 25mila euro. La questione solleva ancora una volta il tema della fede e dell’etica all’interno dell’istituzione religiosa.

