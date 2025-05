Aperto al traffico il nuovo tratto della SS 260 Picente | migliorati i collegamenti tra L' Aquila e Amatrice

È stato inaugurato oggi il nuovo tratto della SS 260 Picente, migliorando i collegamenti tra l’Aquila e Amatrice. Completato da Toto Costruzioni Generali per circa 50 milioni di euro, il quarto lotto di circa 7 km nell’Aquilano favorisce la mobilità e la sicurezza lungo questa importante strada regionale, rappresentando un passo avanti significativo per il territorio.

Toto Costruzioni Generali ha ultimato i lavori del quarto Lotto della Strada Statale 260 "Picente" in Abruzzo, commessa affidata da Anas del valore di circa 50 milioni di euro per un tratto di circa 7 km, nel territorio della provincia dell' Aquila, aperto oggi al traffico. "L'opera segna un importante passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Amatrice, un'area duramente colpita dagli ultimi eventi sismici, crocevia di quattro regioni del Centro Italia" si legge nella nota dell'azienda del gruppo industriale nazionale che ha sede in Abruzzo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aperto al traffico il nuovo tratto della SS 260 Picente: migliorati i collegamenti tra L'Aquila e Amatrice

