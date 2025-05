Anthropic i nuovi modelli Sonnet 4 e Opus 4 possono programmare da soli per ore

Anthropic ha lanciato i modelli Sonnnet 4 e Opus 4, capaci di programmare autonomamente per ore. Questi avanzamenti rappresentano una svolta significativa nella strategia dell'azienda, fondata dai fratelli Amodei, rivale di OpenAI e Sam Altman, evidenziando il loro ruolo crescente nel panorama dell'intelligenza artificiale.

