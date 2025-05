Annalisa Minetti dopo la separazione | “Ho preso casa a un km dal mio ex Per nostra figlia siamo una famiglia”

Dopo la separazione da Michele Panzarino, Annalisa Minetti ha condiviso con La Volta Buona le scelte per tutelare la loro figlia Elena, tra cui aver preso casa a un chilometro dal marito. Nonostante difficoltà nel dialogo, l'artista sottolinea l’importanza di mantenere un ambiente sereno per la bambina, ribadendo il loro impegno di essere una famiglia anche in questa fase.

Ospite de La Volta Buona, Annalisa Minetti ha parlato della separazione dal marito Michele Panzarino e di come stia cercando di tutelare la loro figlia Elena. "Ho preso una casa a un chilometro da lui, ogni tanto non troviamo il giusto dialogo ma non deve ricadere su di lei", ha spiegato. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Annalisa Minetti dopo la separazione: “Ho preso casa a un km dal mio ex. Per nostra figlia siamo una famiglia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesca Pascale, Paola Turci e il cane della discordia: cos’è successo dopo la separazione

Francesca Pascale e Paola Turci, dopo due anni di unione civile, hanno annunciato la loro separazione a luglio 2024.

Un legame speciale tra Selvaggia e Laerte dopo la separazione

Dopo la separazione, Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo hanno dimostrato che un legame profondo può trasformarsi in una preziosa amicizia.

Perde il lavoro dopo la separazione e non paga il mantenimento alle figlie: assolto

Un uomo, dopo aver perso il lavoro a seguito della separazione, si ritrova a vivere con i genitori anziani e affronta un processo per non aver versato il mantenimento delle figlie minorenni.

Su questo argomento da altre fonti

Annalisa Minetti dopo la separazione: Ho preso casa a un km dal mio ex. Per nostra figlia siamo una famiglia; Annalisa Minetti: «Dopo la separazione ho preso casa ad un km di distanza dal mio ex marito per nostra figlia»; Annalisa Minetti: «Dopo la separazione ho preso casa ad un km di distanza dal mio ex marito per nostra figlia»; “Dopo l’annuncio della mia separazione mi hanno detto che sono str**za, che lui era un bravo…. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Annalisa Minetti dopo la separazione: “Ho preso casa a un km dal mio ex. Per nostra figlia siamo una famiglia”

Segnala fanpage.it: Ospite de La Volta Buona, Annalisa Minetti ha parlato della separazione dal marito Michele Panzarino e di come stia cercando di tutelare la loro figlia ...

Annalisa Minetti: «Dopo la separazione ho preso casa ad un km di distanza dal mio ex marito per nostra figlia»

Si legge su msn.com: Annalisa Minetti sta affrontando un periodo molto difficile della sua vita, la separazione. Lo aveva raccontato prima a Verissimo da Silvia Toffanin e ...

Annalisa Minetti vittima di insulti dopo la separazione dal marito: lo sfogo in tv

Si legge su msn.com: Dopo aver raccontato di essersi separata dal marito, Annalisa Minetti ha spiegato di essere stata vittima di un'ondata di odio e insulti.