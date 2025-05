Andrea Sempio il tranello delle impronte | come lo hanno fregato

Nel 2007, l'impronta trovata sulla parete delle scale durante il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi ha rivelato un nuovo colpo di scena. Questa traccia, attribuita ora ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, mette in discussione le tesi precedenti, svelando come siano stati smascherati gli inganni e i tranelli nelle indagini di allora.

L'impronta sulla parete delle scale dov'è stato trovato il corpo di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007, sarebbe da ricondurre al nuovo indagato Andrea Sempio, 37 anni e amico del fratello della vittima, Marco Poggi. Se nelle indagini del 2007 quell’impronta palmare "reperto numero 33", raccolta dagli specialisti del Ris, non aveva mai portato a un nome, oggi le cose sarebbero diverse. In passato la consulenza tecnico-scientifica aveva bollato quell'indizio come di "nessuna utilità ". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, il "tranello" delle impronte: come lo hanno fregato

Altri articoli sullo stesso argomento

Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio? Le impronte sul cartone e la traccia genetica: oggi l'incidente probatorio

Il giallo di Garlasco riaccende l'attenzione con nuovi sviluppi: il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è attribuito ad Andrea Sempio, mentre impronte sul cartone e una traccia genetica alimentano il dibattito.

Due impronte e la ‘firma’ dell’assassino di Chiara Poggi: il dossier sulla scena del delitto che accusa Andrea Sempio (dal 2020)

Sul caso di Chiara Poggi, il dossier qui presentato evidenzia due impronte sulla scena del delitto, attribuibili a un dito e a una mano, ma senza identificazione certa.

Due impronte e la ‘firma’ dell’assassino di Chiara Poggi: il dossier sulla scena del delitto che accusa Andrea Sempio

Nel caso di Chiara Poggi, emergono due impronte inspiegabili e un dossier sulla scena del delitto che incrimina Andrea Sempio.

Cosa riportano altre fonti

Andrea Sempio è coinvolto nel caso Garlasco, con immagini e punti di contatto che potrebbero inchiodarlo, come mostrato nelle inchieste e dichiarazioni di esperti come Roberta Bruzzone, mentre l'avvocato ha commentato le pressioni subite in diretta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Impronte, biglietti, alibi vacillanti: gli elementi della Procura contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco

Segnala fanpage.it: La Procura riapre il caso Garlasco: il DNA sul tappetino, l'impronta insanguinata sul muro e un bigliettino gettato nei rifiuti riaccendono i riflettori ...

Le 8 impronte “utili” trovate in casa di Chiara Poggi: le tracce di Sempio, Stasi e di un falegname sulla scena del delitto

Secondo msn.com: Delitto di Garlasco, delle 107 totali l’attenzione dei consulenti si è concentrata su 7 digitali, una palmare di utilità dattiloscopica: è la numero 33 riconducibile ad Andrea Sempio ...

Andrea Sempio, l'avvocato a "Chi L'ha Visto?": «L'impronta è una bufala. Una nuova strategia? Per ora basta la collaborazione»

Segnala ilmessaggero.it: Il caso di Garlasco, dove ha perso tragicamente la vita Chiara Poggi il 13 agosto 2007, torna al centro dell’attenzione nella puntata di stasera, mercoledì 21 maggio 2025, ...