And Just Like That 3 Sarah Jessica Parker e le ragazze brillano a New York | i look della première

Le icone di Sex and the City tornano a brillare a New York, sfoggiando look spettacolari alla première di And Just Like That. Tra piume, paillettes e charme senza tempo, Carrie, Charlotte, Miranda e le nuove muse dimostrano che il glamour rimane eterno, ricordandoci perché Manhattan è la culla dell’eleganza e della moda più audace.

Quando Manhattan chiama, le ragazze di Sex and the City rispondono. Con piume, paillettes e corsetti, naturalmente. Perché il glamour, in fondo, non è mai passato di moda. E se c’è qualcuno che può ricordarcelo con un solo red carpet, sono loro: Carrie, Charlotte, Miranda e le nuove muse di And Just Like That., tornate insieme per il debutto della terza stagione. Al Crane Club di New York, tra flash impazziti e look da capogiro, è andata in scena una vera sfilata della memoria affettiva. Di quelle che ti fanno venire voglia di rispolverare le Manolo e scrivere di nuovo un diario. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - And Just Like That 3, Sarah Jessica Parker e le ragazze brillano a New York: i look della première

Ulteriori approfondimenti disponibili online

E ancora una volta, Manhattan chiama le ragazze di Sex and the City; 'And just like that... 3', continua lo spin-off di 'Sex and the city'; And Just Like That: dietro le quinte col cast della stagione 3 in arrivo su Sky; Sky, le uscite di maggio: Emilia Pérez, And Just Like That 3 e la docuserie sul Real Madrid. 🔗Cosa riportano altre fonti

And Just Like That: cast, trama e tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione

Si legge su grazia.it: And Just Like That sta per tornare per la terza stagione. Tra trama, cast e data d'uscita, ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi ...

And Just Like That 3, Cynthia Nixon in difesa della sua “disordinata” Miranda queer

Secondo gay.it: È stata proprio l'attrice a consigliare un'evoluzione del suo iconico personaggio, attingendo a piene mani dalla propria esperienza personale.

And Just Like That 3, la data di uscita italiana: trama, cast, episodi

msn.com scrive: And Just Like That 3 sta per arrivare in Italia, e c'è già una grandissima attesa. Ecco la data ufficiale della prima messa in onda.