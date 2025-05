Ancora uno sciopero dei treni | stop per 23 ore

Un nuovo sciopero dei treni di 23 ore è in programma domani, 23 maggio, coinvolgendo Trenord e Trenitalia. La protesta, inizialmente prevista per il 17 maggio, è stata posticipata dal Ministero dei Trasporti. Pendolari novaresi e del Vco devono prepararsi a possibili disagi e ritardi nei collegamenti ferroviari.

Sciopero in arrivo: attenzione ai disagi per i pendolari novaresi e del Vco. L'agitazione è stata fissata per domani, 23 maggio, e vedrà coinvolte Trenord e Trenitalia. La protesta inizialmente era stata fissata per il 17 maggio, ma è stata posticipata, come detto dal ministero dei Trasporti. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Ancora uno sciopero dei treni: stop per 23 ore

