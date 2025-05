Ancora temporali | ottava allerta meteo di maggio nelle Marche Ma per il sole nel weekend c' è speranza

Le Marche affrontano la ottava allerta meteo di maggio con ancora temporali, ma nel weekend il sole potrebbe tornare. Per ora, serve comunque l'ombrello o una giacca impermeabile, almeno fino a domani, venerdì 23 maggio, a causa del rischio di piogge e condizioni meteorologiche instabili. Restate aggiornati per eventuali miglioramenti nel tempo.

Serve ancora l'ombrello ANCONA - Usciamo ancora con l'ombrello o una giacca impermeabile, almeno fino a domani, venerdì 23 maggio, perché c'è ancora il rischio di. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancora temporali: ottava allerta meteo di maggio nelle Marche. Ma per il sole nel weekend c'è speranza

