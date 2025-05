Amministrazione Trump blocca le iscrizioni degli studenti stranieri a Harvard

L'amministrazione Trump ha bloccato le iscrizioni degli studenti stranieri a Harvard, mirando a una fonte di finanziamento fondamentale per l'università. I fondi federali sono già stati congelati dopo il rifiuto di Harvard di conformarsi a specifiche richieste governative, suscitando preoccupazioni sul futuro dell'istituzione e sul suo ruolo internazionale.

Nel mirino una fonte di finanziamento cruciale per l'università a cui sono stati già congelati i fondi federali dopo che l'ateneo ha rifiutato di conformarsi a una serie di richieste governative

Usa, Trump blocca le iscrizioni degli studenti stranieri a Harvard

L'amministrazione Trump ha deciso di bloccare le iscrizioni di studenti stranieri a Harvard, mirando alle fonti di finanziamento internazionali del prestigioso ateneo.

