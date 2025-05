amanda calunniò lumumba ecco le ragioni dei giudici

Amanda calunniò Lumumba, secondo i giudici, suscitando un intenso dibattito legale. Nel frattempo, David, allora bambino di circa un anno e mezzo, ha vissuto momenti difficili, tra prigionia e dolore familiare. La sua storia si intreccia con quella di un contesto giudiziario complesso, segnato dall'omicidio di Meredith Kerc, simbolo di una vicenda giudiziaria tribolata e controversa.

David, quando il papà è finito in prigione per 14 giorni, aveva poco più di un anno e mezzo. Quando il padre è tornato, in braccio alla mamma lo ha accolto sulla soglia di casa, a Monteluce. È una delle immagini simbolo della tormentata vicenda giudiziaria conseguente all’assassinio di Meredith Kercher. Per due settimane, Patrick Lumumba è stato in carcere con il sospetto che l’assassino potesse essere stato lui. Venne arrestato con Raffaele Sollecito e Amanda Knox che lo aveva accusato. Accuse che, con l’ultima sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione, sono state definitivamente archiviate come calunniose. 🔗Leggi su Lanazione.it