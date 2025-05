Alunni stranieri Prato un esempio | Oltre 350mila euro per le attività

Il Comune di Prato investe ogni anno circa 350mila euro nel sistema di inclusione scolastica degli alunni stranieri, evidenziando l’impegno per favorire l’integrazione e l’apprendimento della lingua italiana. Questa strategia, esempio di buona pratica, mira a garantire a tutti i giovani opportunità di crescita e di participazione nel tessuto sociale e culturale della città.

Un investimento annuale di circa 350mila euro: è questa la cifra che il Comune di Prato dedica con costanza al sistema di inclusione scolastica per gli alunni stranieri, attraverso una serie di azioni mirate, con un obiettivo di insegnare la lingua italiana, base irrinunciabile per ogni forma di integrazione, non solo scolastica ma anche sociale e culturale. Una politica lungimirante, portata avanti da oltre trent'anni, che nasce dalla consapevolezza di una realtà demografica unica: Prato è infatti la provincia italiana con la più alta incidenza di residenti stranieri, e oggi la popolazione scolastica di origine straniera rappresenta circa il 30% del totale.

Alunni stranieri a Prato, 350mila euro l'anno dal Comune per la didattica inclusiva

Prato investe circa 350 mila euro all'anno per la didattica inclusiva degli alunni stranieri. Il Comune mira a favorire l'integrazione attraverso iniziative volte all'insegnamento della lingua italiana, elemento fondamentale per un’inclusione efficace e un percorso scolastico di successo per tutti gli studenti stranieri.

