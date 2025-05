All’Isola altri due ritiri Nunzio e Spadino lasciano in diretta dopo le minacce alla produzione | “Abbiamo fame”

All’Isola dei Famosi, altri due concorrenti, Nunzio e Spadino, si sono ritirati in diretta dopo le minacce alla produzione e le dure condizioni di fame. Aggiungendosi a Camila Giorgi, questi abbandoni evidenziano le difficoltà e le tensioni crescenti nel reality, suscitando reazioni e discussioni tra pubblico e esperti.

Altri due ritiri si aggiungono a quello di Camila Giorgi, in diretta nella puntata del 21 maggio dell'Isola dei Famosi. I due hanno deciso di interrompere la loro avventura per via delle dure condizioni fisiche, in particolare la fame. La scorsa notte, avevano violato le regole chiedendo alla produzione di poter avere del cibo. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - All’Isola altri due ritiri, Nunzio e Spadino lasciano in diretta dopo le minacce alla produzione: “Abbiamo fame”

