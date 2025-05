Alle urne con l’abito da cerimonia Gabriela e Constantin star del web E il video diventa virale sui social

Alle urne con eleganza da cerimonia, Gabriela e Constantin, star del web, hanno conquistato i social con il loro video virale. Coppia romena, residenti in Italia da quasi 14 anni, sono diventati famosi grazie a un video girato nel centro sociale di Fossitermi, catturando l’attenzione di molti con il loro modo originale di vivere il giorno del matrimonio.

Sposi e star della rete. Gabriela Rogobete e Constantin Irinel, coppia di origine romena da quasi 14 anni residente in Italia, sono diventati virali sui social network con un video girato nel giorno del loro matrimonio. nel seggio allestito nel centro sociale anziani di Fossitermi. Dopo la cerimonia nella chiesa ortodossa di Ruffino, dove si è tenuto anche il battesimo della figlia più piccola, Emily, di cinque mesi, si sono recati alle urne in abito da cerimonia. Una scena rara, che è stata immortalata e ha collezionato una valanga di visualizzazioni, condivisioni e commenti in rete. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alle urne con l’abito da cerimonia. Gabriela e Constantin star del web. E il video diventa virale sui social

Gabriela e Constantin, eleganti in abito da sposi, si presentano alle urne, diventando star del web. Il loro voto, condiviso in un video diventato virale sui social, sorprende per la spontaneità e l’originalità, attirando commenti e sorrisi da tutto il mondo. Una visita al seggio che unisce l’importanza del voto alla bellezza di un gesto inaspettato e coinvolgente. 🔗Cosa riportano altre fonti

Al seggio in abito da sposi, la coppia diventa virale sui social

Scrive msn.com: I coniugi romeni Gabriela e Constantin hanno fatto il pieno di like e condivisioni in rete: "Per noi resterà un momento unico in tuta la nostra vita" hanno raccontato.