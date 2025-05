Alexia non solo dancefloor | Basta con la musica per i social Ripartiamo dalla voce e dai testi

Alexia, pronta a ripartire dal cuore della musica, abbandona le mode dei social per concentrarsi su voce e testi autentici. Con il ritorno di “Follow” e successi come “Summer Is Crazy” e “Uh La La La”, la cantante rinnova il suo legame con il dancefloor, portando energia e stile in un nuovo capitolo della sua carriera, tra ricordi e innovazione.

Un lento con la cassa in 44. Lei, Alexia, si diverte a definire così quella "Follow" con cui è tornata in radio per riprendere la strada. Del dacefloor. Un cammino che nel segno di "Summer Is Crazy", "Uh La La La" o quella "Think About The Way" con Ice Mc che in estate la vede protagonista sui palchi dei festival europei nell'attesa di festeggiarsi col pubblico milanese il 26 marzo 2026 al Fabrique, come anticipa lei stessa nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sui social e sul sito web del nostro giornale.

