Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su SKY e NOW alla ricerca della migliore pasta fresca d' Italia

Stasera su Sky Uno e NOW torna "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" con una puntata speciale dedicata alla ricerca della miglior pasta fresca d'Italia. Alessandro Borghese esplora i migliori laboratori artigianali del paese, festeggiando così i 10 anni del programma con un episodio ricco di gusto e sorprese. Non perderlo!

Una nuova puntata speciale di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, stasera su Sky Uno e in streaming su NOW, alla ricerca del migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca in Italia Alessandro Borghese 4 Ristoranti continua a festeggiare i suoi 10 anni con la seconda puntata speciale, in onda stasera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15. Un appuntamento itinerante, perchè il campo di gara si estende a 4 regioni - Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia - tra cui trovare ed eleggere il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su SKY e NOW alla ricerca della migliore pasta fresca d'Italia

Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia 10 anni con una puntata-evento

Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia un decennio di successi con un episodio-evento speciale. Un traguardo significativo per uno dei programmi più amati della TV italiana, che promette sorprese e momenti indimenticabili.

Alessandro Borghese, 4 Ristoranti: puntata speciale del 22 maggio

Scrive gazzetta.it: Torna oggi 22 maggio, Alessandro Borghese 4 Ristoranti con la seconda della puntata-evento. Oggi appuntamento itinerante. Ecco anticipazioni e chi sono i ristoratori.

Alessandro Borghese presenta la nuova puntata-evento di 4 ristoranti: chi sarà il re della pasta fresca?

Secondo msn.com: Preparate i grembiuli e accendete i fornelli, perché giovedì 22 maggio torna “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” con una nuova puntata-evento dedicata alla pasta fresca, la regina incontrastata della c ...

