Alessandro Baccani per Ebimotors a Vallelunga per il CIGT

Alessandro Baccani, pilota fiorentino di Ebimotors, si prepara a un 2025 ricco di sfide, tra incarichi con Porsche Italia e attività in pista. A Vallelunga per il CIGT, Baccani non solo forma un nuovo talento nel Porsche Sport Cup Suisse, ma conferma il suo ruolo di coach e protagonista nel motorsport internazionale, dimostrando passione e competenza sempre al massimo livello.

Il 2025 è già partito denso di impegni per il pilota fiorentino Alessandro Baccani. Oltre ai molteplici incarichi affidatigli da Porsche Italia, anche l’immancabile ed intensa attività in pista. Quest’ultimo impegno vede Baccani seguire come coach un pilota nel Campionato Porsche Sport Cup Suisse, così come altri due su vetture Porsche stradali, ma soprattutto affiancare la storico compagno Paolo Venerosi nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La vettura sarà la bellissima Porsche 911 GT3 R numero 44 seguita, come ormai tradizione, dal team Ebimotors. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Alessandro Baccani per Ebimotors a Vallelunga per il CIGT

