Alcaraz, il tennista si sbilancia e avvisa Dembelè: «In finale di Champions tiferò PSG.» Le parole del vincitore degli Internazionali di Italia. Si è svolto oggi a Parigi il sorteggio del tabellone del Roland Garros 2025. Tra i protagonisti della cerimonia c’era Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, dove ha recentemente battuto Jannik Sinner in finale, e campione in carica dello Slam parigino. All’evento ha preso parte anche Ousmane Dembélé, attaccante del Paris Saint-Germain, una delle squadre che affronteranno l ’ Inter nella finale di Champions League a Monaco. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Alcaraz, il tennista si sbilancia e avvisa Dembelè: «In finale di Champions tiferò PSG…»

Mats Wilander, presente a Roma per la premiazione della Racchetta d’Oro, si è espresso sul futuro del tennis.

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz

Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

