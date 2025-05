Alcaraz anti Inter il 31 maggio | Finale? La guarderò e tifo Psg

Il 31 maggio, Carlos Alcaraz, tennista spagnolo e numero 2 al mondo, tifoserà PSG nella finale contro l’Inter. Mentre si prepara per il Roland Garros, assisterà a un evento mondiale di grande spettacolo: la finale di Champions League tra PSG e Inter. Un’occasione unica per appassionati di calcio e tennis di vivere un grande momento sportivo.

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz sarà tifoso per una sera del Psg nella finale contro l’Inter. Il numero 2 al mondo presto giocherà il Roland Garros in Francia. AVVERSARIO IN PIÙ – La finale di Champions League tra Psg e Inter sarà un evento di portata mondiale, che interessa anche appassionati di altri sport. Tra questi il tennista numero due al mondo Carlitos Alcaraz. Il fresco vincitore degli Internazionali di Roma, contro l’italiano Yannick Sinner, intervistato dopo i sorteggi del tabellone del Roland Garros, secondo slam dell’anno in programma dal 25 maggio all’8 giugno, ha parlato anche della finale del 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Alcaraz anti Inter il 31 maggio: «Finale? La guarderò e tifo Psg»

