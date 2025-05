Al via da Piana degli Albanesi Itinerarium Rosalie | viaggio in bici alla scoperta di storia natura ed enogastronomia

Partendo da Piana degli Albanesi, Itinerarium Rosalie è un viaggio in bici attraverso l'entroterra siciliano, tra storia, natura ed enogastronomia. Dal Santo Stefano Quisquina a Monte Pellegrino, la pedalata offre un’esperienza tra paesaggi suggestivi e tradizioni locali. Sabato 24 maggio, la tappa a Piana degli Albanesi apre un percorso sponsorizzato dall’assessorato regionale, celebrando la ricchezza culturale e naturale della Sicilia.

Un viaggio in bicicletta alla scoperta dell'entroterra siciliano lungo il percorso che collega l'eremo di Santo Stefano Quisquina al santuario di Monte Pellegrino. Fa tappa sabato (24 maggio) a Piana degli Albanesi ''Itinerarium Rosalie'', iniziativa finanziata dall'assessorato regionale.

