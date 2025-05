al servizio del paese simone toni promosso colonello dell arma

Simone Toni, cittadino di Barga, ha costruito una brillante carriera nell’Arma dei Carabinieri, partendo da Fornaci di Barga. A 60 anni, è stato promosso colonnello e comandante di corpo, riconoscimento del suo impegno e valore al servizio del paese. La sua esperienza e dedizione incarnano i valori di nonno lealtà e sacrificio della Repubblica Italiana.

C’è un cittadino barghigiano che, partito da Fornaci di Barga tanti anni orsono, si è fatto onore, e non poco, nell’Arma dei Carabinieri. Si chiama Simone Toni, 60 anni, che proprio recentemente è stato promosso al grado di colonnello comandante di corpo e poco prima vice comandante (Deputy Commander) della Eurogendfor (Forza di Gendarmeria Europea) che è una forza di Polizia militare che nasce dal Trattato firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. La sua base è in Italia, a Vicenza. I suoi compiti sono condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico tra le altre cose, in campo internazionale. 🔗Leggi su Lanazione.it