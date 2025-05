Al Policlinico Gemelli la Giornata del Sollievo

Al Policlinico Gemelli si celebra la Giornata del Sollievo, un momento di sensibilizzazione dedicato al benessere e alla qualità di vita dei pazienti. L'iniziativa, giunta alla sua 24ª edizione, coinvolge medici e operatori per promuovere un’accoglienza sempre più umana e compassionevole. Servizio di Alessandra Camarca.

Incontro di sensibilizzazione al Gemelli in vista della 24esima Giornata del Sollievo.

Al Policlinico "La giornata dell'Infermiere" nel ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta

Al Policlinico, la "Giornata dell’Infermiere" è stata celebrata con un evento formativo presso il Palazzo dei Congressi, in memoria di Sara Campanella e Lorena Quaranta.

Al Policlinico "La giornata dell'Infermiere" nel ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta

Questa mattina, il Policlinico ha celebrato la "Giornata dell'Infermiere" al Palazzo dei Congressi, dedicando l'evento al ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta.

Emicrania, una persona su sette ne soffre: il Policlinico in prima linea nella Giornata Nazionale del Mal di Testa

Domani, 18 maggio, si celebra la Giornata Nazionale del Mal di Testa, promossa dalle principali Società Scientifiche per sensibilizzare sul tema dell'emicrania, che colpisce una persona su sette.

