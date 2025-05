Al Bano e Jasmine | C’è tensione in casa Carrisi…

Si respira una certa tensione nella famiglia Carrisi. Secondo Oggi, i rapporti tra Al Bano e sua figlia Jasmine sarebbero complicati, a causa della partecipazione della 23enne a "The Couple". Un presunto attrito che mette in discussione l’armonia familiare e suscita curiosità tra i fan.

Un clima di tensione aleggerebbe sulla famiglia Carrisi. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, i rapporti tra Al Bano e la figlia Jasmine sarebbero tutt’altro che sereni. Al centro del presunto attrito vi sarebbe la partecipazione della 23enne al reality show The Couple, in onda su Canale 5 e poi chiuso bruscamente a causa degli . L'articolo Al Bano e Jasmine: “C’è tensione in casa Carrisi.” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Al Bano e Jasmine: “C’è tensione in casa Carrisi…”

