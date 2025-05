Agguato di Orsenigo | chi ha sparato voleva uccidere Il mistero del soccorritore

L'agguato di Orsenigo, avvenuto il 22 maggio 2025, ha lasciato molti con più domande che risposte. Mohamed Achchab, gravemente ferito, ha cercato aiuto dopo essere stato colpito, ma chi ha sparato voleva uccidere e celare il vero motivo dell'attacco. Il mistero del soccorritore e le responsabilità rimangono ancora irrisolti, alimentando inquietudine e suspence.

Orsenigo, 22 maggio 2025 – Quando Mohamed Achchab ha chiesto aiuto, sanguinante e gravissimo, era già riuscito a trascinarsi fino a un parcheggio a ridosso della statale Briantea, davanti a un locale pubblico che in quel momento era chiuso. A chiamare i soccorsi, è stato un passante, martedì sera pochi minuti prima delle 21, che hanno consentito di salvare l’uomo, marocchino di 37 anni senza fissa dimora ma con un domicilio a Milano, e precedenti per spaccio di stupefacenti. All’ospedale San Gerardo di Monza, è arrivato con una ferita da arma da fuoco al collo: un errore, quasi certamente. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agguato di Orsenigo: chi ha sparato voleva uccidere. Il mistero del soccorritore

Approfondisci con questi articoli

Sudan in fiamme: chi ha sparato il primo colpo nella devastante guerra civile?

Due anni fa, il Sudan è piombato nel caos con l'inizio di una guerra civile tra l’esercito regolare di Abdel Fattah al-Burhan e le Forze di Supporto Rapido di Mohamed Hamdan Dagalo, noto come «Hemedti».

Strage Monreale, i testimoni: «Il killer si è alzato sulla moto, ha 'scarrellato' e ha sparato. La vittima tentava di schivare i colpi»

La strage di Monreale ha scosso la comunità, testimoni raccontano attimi di terrore. Il killer, in sella alla sua moto, ha aperto il fuoco, mentre la vittima tentava disperatamente di schivare i proiettili.

Strage di Monreale, i testimoni: «Il killer si è alzato sulla moto e ha "scarrellato", poi ha sparato mentre la vittima tentava di schivare i colpi»

La strage di Monreale ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva. Testimoni raccontano di un killer che, in moto, ha aperto il fuoco mentre la vittima tentava disperatamente di schivare i proiettili.

Su questo argomento da altre fonti

A Orsenigo, un uomo di 37 anni è stato gravemente ferito al collo da un colpo di pistola durante un agguato: l'aggressore si è avvicinato con un'auto e ha sparato, lasciando la vittima chiedere aiuto in un bar. Le circostanze dell'attacco sono ancora da chiarire, ma si teme per la sua vita. 🔗Ne parlano su altre fonti

Agguato a Orsenigo, auto si avvicina a un uomo e parte un colpo di pistola: gravissimo 37enne

Come scrive msn.com: L'uomo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco verso le 21, in via Enrico Fermi, in prossimità della rotatoria sulla statale Briantea.

Tentato omicidio a Orsenigo, 37enne ferito a colpi di pistola

Si legge su rainews.it: L'agguato per strada. L'uomo è stato portato d’urgenza in ospedale. I carabinieri stanno cercando l'aggressore in fuga ...

Orsenigo (Como), un’auto gli si avvicina e parte un colpo di pistola: gravissimo uomo di 38 anni

Da milano.repubblica.it: Il ferito, cittadino marocchino con precedenti per droga, nonostante la grave ferita al collo è riuscito a trascinarsi fino al parcheggio di un bar dove è ...