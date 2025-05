Aggressioni in centro sale la tensione Maxi-controlli | decine di identificati

A Città di Castello la tensione legata alla sicurezza pubblica aumenta dopo un episodio nel centro storico, dove una ragazza è stata aggredita e alcune persone intervenute sono state anche loro vittime. Le autorità hanno effettuato numerosi controlli, identificando decine di persone. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la necessità di interventi urgenti.

La questione legata alla pubblica sicurezza è divenuta prioritaria a Città di Castello in queste ore. A riaccenderla l'episodio avvenuto sabato notte in centro storico, quando una ragazza è stata picchiata e alcune persone intervenute a sua difesa, a loro volta, sono finite vittima di un'aggressione. Anche alla luce di questo fatto, oggetto di specifici accertamenti da parte delle forze dell'ordine, si è aperta la tematica a livello politico con alcuni schieramenti che chiedono misure ad hoc per innalzare il livello di percezione della sicurezza nei cittadini.

