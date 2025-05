aggredisce l ex con le forbici denunciata 38enne dalla polizia aveva pure un coltello da cucina

Una donna di 38 anni è stata denunciata dalla polizia dopo aver aggredito l'ex con forbici e un coltello da cucina, invertendo i ruoli di violenza tra compagni ormai separati. L'episodio rappresenta una víctima che, questa volta, ha assunto il ruolo dell'aggressrice, evidenziando un nuovo episodio di violenza domestica con dinamiche insolite.

Nuovo episodio di violenza tra compagni ormai separati, ma questa volta a ruoli invertiti rispetto a quanto avviene solitamente. A impugnare prima le forbici e poi un coltello, secondo quanto ricostruito dalla polizia, questa volta è stata la donna. Che, nel caso specifico, è finita per essere denunciata dalla polizia per i reati di minacce aggravate e possesso di oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato a Ferro di Cavallo, dove una pattuglia della squadra volante è intervenuta in seguito a una richiesta di aiuto al 112. 🔗Leggi su Lanazione.it