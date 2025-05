Addio a Sergio Silvestri | l’amico il chitarrista il cuore nascosto dietro Vasco Rossi | ‘Ci troveremo come le star’

È scomparso a 73 anni Sergio Silvestri, storico amico e chitarrista di Vasco Rossi. Figura di grande talento e cuore nascosto, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana. L’addio, condiviso anche sui social di Vasco, è un commovente omaggio a un uomo che ha attraversato decenni di musica e amicizia, lasciando un vuoto profondo nel cuore di molti.

Un addio che tocca il cuore. È scomparso a 73 anni Sergio Silvestri, storico collaboratore e amico fraterno di Vasco Rossi. Un legame che ha attraversato decenni, disegnando in filigrana alcuni dei momenti più iconici della musica italiana. A ricordarlo, un post su Instagram del Komandante, accompagnato dalla celebre strofa di Vita spericolata: "E poi ci troveremo come le star. Ciao Sergio, resterai sempre vivo nel mio cuore." Dalle aule del collegio al palco della musica. Originario di Concordia sul Secchia, Silvestri incontrò Vasco tra i banchi del collegio salesiano San Giuseppe di Modena.

