Ad Avellino i Campionati Nazionali di Karate UKDI e WKU

Ad Avellino si svolgono i prestigiosi Campionati Nazionali di Karate organizzati dalla UKDI e dalla WKU. L'evento, in programma venerdì 24 maggio presso la tensostruttura, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva, attirando atleti e appassionati da tutta Italia pronti a competere e celebrare il karate in un contesto di grande festa e sportività .

