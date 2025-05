Acqua gratis per la comunità La fontanella sarà installata grazie all’accordo con AdF

Radda in Chianti, storica capitale del vino, si prepara a diventare anche un punto di riferimento per l’acqua pubblica. Grazie a un accordo con ADF, sarà installata una fontanella gratuita per la comunità, rafforzando l’impegno verso servizi sostenibili e accessibili. Un’ulteriore tappa nella valorizzazione del territorio e del benessere dei cittadini.

Una delle ‘capitali’ del vino, Radda, in particolare il Chianti Classico, si appresta a diventare anche una delle ‘capitali’ dell’acqua. Pubblica. Sì, perché la giunta guidata dal sindaco Pier Paolo Mugnaini ha appena siglato con Acquedotto del Fiora un accordo tramite il quale verrà installata in paese almeno una prima ‘casina dell’acqua’. Si tratta cioè di uno di quei dispositivi di erogazione pubblica e gratuita dell’acqua da bere di alta qualità che da vent’anni a questa parte stanno sorgendo in molte aree urbane. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua gratis per la comunità. La fontanella sarà installata grazie all’accordo con AdF

