Aborto sorpasso in Lombardia | per la prima volta i ginecologi obiettori sono in minoranza

Per la prima volta in Lombardia, nel 2024, i ginecologi obiettori di coscienza sono in minoranza rispetto a quelli non obiettori. Dopo anni di predominio confessionale, la regione registra un cambio di passo nel settore sanitario, segnando un importante sorpasso e un nuovo equilibrio tra professionisti favorevoli e contrari all’interruzione di gravidanza negli ospedali pubblici lombardi.

Milano – Nel 2024, a undici anni dalla fine del quasi-ventennio formigoniano segnato dalla supremazia confessional-ciellina sui primariati, metĂ dei ginecologi in servizio negli ospedali pubblici lombardi esercitava l’obiezione di coscienza all’aborto, e metĂ no. Anzi, i 391 che contribuivano a garantire alle donne il diritto a interrompere volontariamente una gravidanza garantito dalla legge 194 erano addirittura quattro piĂą dei 387 che esercitavano il diritto a non collaborare garantito dalla stessa legge, che proprio oggi compie 47 anni dall’entrata in vigore, il 22 maggio del 1978 (fu poi confermata dagli italiani per referendum nel 1981). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aborto, sorpasso in Lombardia: per la prima volta i ginecologi obiettori sono in minoranza

