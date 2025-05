Abbracci tra le bancarelle seduce e deruba un pensionato | arrestata 23enne

A Imola, una giovane di 23 anni è stata arrestata per aver sedotto e derubato un pensionato tra le bancarelle. L'operazione, condotta dal commissariato locale, ha portato anche alla denuncia di altre quattro ragazze coinvolte in reati simili. Un intervento importante che ha messo fine a una serie di episodi di furto e resistenza in città.

Imola, 22 maggio 2025 – Una 23enne in manette per furto aggravato, altre due ragazze, di 20 e 18 anni denunciate per lo stesso reato, e due 22enni denunciati rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. E’ il bilancio della maxi-operazione messa a segno dal commissariato durante il mercato cittadino del martedì. Gli agenti, appostati in borghese per prevenire furti e borseggi, hanno messo sotto la lente le tre donne che, con fare sospetto, si avvicinavano ai clienti più anziani cercando di carpire la loro attenzione con gesti affettuosi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abbracci tra le bancarelle, seduce e deruba un pensionato: arrestata 23enne

