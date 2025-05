Abbattimento indiscriminato di alberi in via Cantarella | la denuncia dí Sammartino NM

Prosegue l’abbattimento indiscriminato di alberi in via Cantarella, denunciato da Ciro Sammartino di Noi Moderati Salerno. Operai privati stanno abbattendo numerosi alberi in un’area verde tra gli edifici e la tangenziale, sollevando preoccupazioni sulla tutela del patrimonio ambientale e sulla sostenibilità di tali interventi. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione del verde pubblico in città.

Prosegue in queste ore, ad opera di operai privati, l'abbattimento indiscriminato di alberi in via Raffaele Cantarella, nell'ampio spazio verde tra gli edifici e la tangenziale". La denuncia arriva da Ciro Sammartino, coordinatore cittadino di Noi Moderati Salerno, evidenziando che si tratta di.

