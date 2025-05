A scuola corsi di lingua dei segni ai bimbi per superare ogni confine

A Scandiano, la lingua dei segni entra nelle scuole dell'infanzia, permettendo ai bimbi di superare ogni confine comunicativo. Con questo nuovo servizio, i bambini imparano a vedere e ascoltare con le mani, rendendo l’apprendimento più inclusivo e ricco di scoperte. Un piccolo segno può aprire grandi orizzonti, creando un dialogo senza barriere.

Scandiano (Reggio Emilia), 22 maggio 2025 – La lingua dei segni entra nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Il nuovo servizio ha risolto i problemi comunicativi tra i bimbi: a Scandiano i bambini imparano anche con le mani. Un piccolo segno può fare una grande differenza. E’ quanto ha scoperto il personale educativo del nido d’infanzia comunale Girasole di Scandiano che da due anni ha avviato un innovativo progetto di introduzione della Lis ( la lingua italiana dei segni ) come strumento di comunicazione, inclusione e crescita relazionale per bimbi da 0 a 6 anni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A scuola corsi di lingua dei segni ai bimbi per superare ogni confine

